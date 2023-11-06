قاسم قصير لـ2030: معلوماتي تشير إلى أنّ "حزب الله" وضع استراتيجية محددة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب وهي تقوم على قواعد عديدة الأولى أن يشارك الحزب في الحرب والثانية أن يتم التدرج وفق التصاعد الميدانيّ والثالثة منع سقوط المقاومة في غزة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك