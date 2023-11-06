قاسم قصير لـ2030: ما يقوم به "حزب الله" هو لحماية لبنان أي هدف إسرائيل إلغاء لبنان والحزب ممانع لها

"أشعر بخيبة أمل كبيرة"... والد أنجلينا جولي يعارض تضامنها مع غزة: "هذه الحيوانات تريد أن تمحو اليهود والمسيحية!" (فيديو)

"أشعر بخيبة أمل كبيرة"... والد أنجلينا جولي يعارض تضامنها مع غزة: "هذه الحيوانات تريد أن تمحو اليهود والمسيحية!" (فيديو)

مصطفى البرغوتي للـLBCI: نطالب فورًا بإلغاء كل إتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وطرد جميع سفراء إسرائيل أينما وجدوا وأن ينظم العرب قافلة إنسانية مع كل المؤسسات الدولية لتكسر الحصار على غزة وتتحدى الأمر الجائر الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح