الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة للجزيرة: الجيش الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات في غزة خلال 24 ساعة

آخر الأخبار
2023-11-06 | 17:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة للجزيرة: الجيش الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات في غزة خلال 24 ساعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة للجزيرة: الجيش الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات في غزة خلال 24 ساعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الفريق

الطبي

النرويجي

للجزيرة:

الجيش

الإسرائيلي

مستشفيات

LBCI التالي
على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟
"فلسطين ستنتصر"... آلاف المتظاهرين في مرسيليا دعماً للقضية الفلسطينية!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:21

قلق أممي إزاء "المعارك العنيفة" في شمال بورما

LBCI
صحف اليوم
00:15

شهر على "طوفان الأقصى"... انتهاكات إسرائيل تخطّت كل المحرّمات (الانباء الالكترونية)

LBCI
صحف اليوم
00:12

سخونة في حركة الاتصالات لاحتواء التوتر على الجبهة الجنوبية (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
23:47

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:12

سخونة في حركة الاتصالات لاحتواء التوتر على الجبهة الجنوبية (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
23:47

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
23:41

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

LBCI
صحف اليوم
23:40

لوكونور أبلغ الذين التقاهم بأن باريس تقف في الوسط (الشرق الأوسط)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:42

تحوّل بولها إلى حمض وأتلف بشرتها لسبب صادم... عارضة"بلاي بوي" سابقة تروي تفاصيل محنتها المأساوية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05

من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟

LBCI
صحة وتغذية
05:46

على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟

LBCI
حال الطقس
23:47

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:54

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

LBCI
خبر عاجل
01:20

الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة

LBCI
منوعات
15:12

وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!

LBCI
حال الطقس
01:36

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
منوعات
01:44

"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:23

طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية

LBCI
منوعات
04:55

"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!

LBCI
أخبار دولية
13:22

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More