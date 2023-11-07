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الجزيرة: شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان ومستشفى القدس في قطاع غرة
آخر الأخبار
2023-11-06 | 23:21
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الجزيرة: شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان ومستشفى القدس في قطاع غرة
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