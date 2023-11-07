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العربية: قتال عنيف في غزة صباح اليوم الأول من الشهر الثاني للحرب

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2023-11-06 | 23:24
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العربية: قتال عنيف في غزة صباح اليوم الأول من الشهر الثاني للحرب
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العربية: قتال عنيف في غزة صباح اليوم الأول من الشهر الثاني للحرب

 
 
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