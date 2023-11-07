النائب علي فياض: حماية المدنيين تشكل ركيزة أساسية في قواعد الاشتباك مع العدو الاسرائيلي وأي عدوان يستهدف المدنيين اللبنانيين فإن المقاومة لن تتساهل حياله وسترد الصاع صاعين

النائب علي فياض: نحن نخوض أشرف معركة في التاريخ النضالي ضد العدو الإسرائيلي وهذه المعركة هي معركة دفاع عن الأرض والأهل والسيادة والكيان وهي معركة مؤازرة غزة

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