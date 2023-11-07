كتائب القسام: تدمير دبابتين إسرائيليتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105

الحكم بالسجن عشرة أعوام على الناشطة أميرة بوراوي

الحكم بالسجن عشرة أعوام على الناشطة أميرة بوراوي

المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة: أكثر من 2800 شخص في القطاع لا يزالون تحت الأنقاض