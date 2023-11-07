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كتائب القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردًا على إستهداف المدنيين

آخر الأخبار
2023-11-07 | 10:19
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كتائب القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردًا على إستهداف المدنيين
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كتائب القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردًا على إستهداف المدنيين

 
 
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