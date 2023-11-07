عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس: لن يكون للقتلة مكان حصين ونحن في حرب متعددة الجبهات ونعمل كل ما بوسعنا لإعادة المخطوفين وسيكون هناك وقت للتظاهر والتحقيقات أما الآن فهو وقت الحرب وسننتصر

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