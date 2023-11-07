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o
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o
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o
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o
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نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع المختطفين ونقول للمجتمع الدولي إن حربنا هي حربكم وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي
آخر الأخبار
2023-11-07 | 13:16
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نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع المختطفين ونقول للمجتمع الدولي إن حربنا هي حربكم وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي
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