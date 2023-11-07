الصليب الأحمر يعلن تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في قطاع غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة إنسانية محمّلة إمدادات طبية تعرّضت لإطلاق نار في مدينة غزة.وجاء في بيان للجنة أن "القافلة التي تضم خمس شاحنات وسيارتين للصليب الأحمر كانت تقل إمدادات لمنشآت صحية عندما تعرّضت لإطلاق نار".وأشار البيان إلى تضرّر شاحنتين وإصابة سائق بجروح طفيفة.