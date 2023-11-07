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المتحدث العسكري الإسرائيلي: مقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من عناصر المخابرات منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
2023-11-07 | 14:28
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المتحدث العسكري الإسرائيلي: مقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من عناصر المخابرات منذ بداية الحرب
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