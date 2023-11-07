الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن: طلبت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو الاثنين وقفا مؤقتا للقتال في غزة
آخر الأخبار
2023-11-07 | 17:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن: طلبت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو الاثنين وقفا مؤقتا للقتال في غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اتصال
هاتفي
نتنياهو
الاثنين
مؤقتا
للقتال
التالي
حادثة غريبة... انتشار صور لرجل شوهد عارياً في أحد شوارع هذا البلد! (صورة)
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى القلب الاقدس للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 71866794
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:20
رئيسي: شعوب العالم فقدت الأمل من المنظمات الدولية وجدوى عملها حيال نصرة المظلومين وتحقيق العدالة
آخر الأخبار
02:20
رئيسي: شعوب العالم فقدت الأمل من المنظمات الدولية وجدوى عملها حيال نصرة المظلومين وتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
02:12
ذات يوم ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
02:12
ذات يوم ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
0
آخر الأخبار
01:54
العربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حماس "أبو زينة" رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في الحركة
آخر الأخبار
01:54
العربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حماس "أبو زينة" رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في الحركة
0
آخر الأخبار
01:50
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين قرب مفترق أنصار بمدينة غزة
آخر الأخبار
01:50
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين قرب مفترق أنصار بمدينة غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:20
رئيسي: شعوب العالم فقدت الأمل من المنظمات الدولية وجدوى عملها حيال نصرة المظلومين وتحقيق العدالة
آخر الأخبار
02:20
رئيسي: شعوب العالم فقدت الأمل من المنظمات الدولية وجدوى عملها حيال نصرة المظلومين وتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
02:12
ذات يوم ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
02:12
ذات يوم ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
0
آخر الأخبار
01:54
العربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حماس "أبو زينة" رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في الحركة
آخر الأخبار
01:54
العربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حماس "أبو زينة" رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في الحركة
0
آخر الأخبار
01:50
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين قرب مفترق أنصار بمدينة غزة
آخر الأخبار
01:50
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين قرب مفترق أنصار بمدينة غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-07
فوز الطالبة المخرجة تيريزا صالح بجائزة بريمونو عن مسرحية دموع بترا فون كينت المريرة
فنّ
2023-08-07
فوز الطالبة المخرجة تيريزا صالح بجائزة بريمونو عن مسرحية دموع بترا فون كينت المريرة
0
منوعات
15:10
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
منوعات
15:10
وفاة طفلة بعمر العامين بعد تشخيص خاطىء في هذا البلد...وهذا ما كانت تعاني منه فعلياً!
0
منوعات
11:30
ثلاثيني يكشف عن سرّه الغريب: "أعشق ارتداء ملابس الأطفال في وقت فراغي... وهذا ما يخيفني!"
منوعات
11:30
ثلاثيني يكشف عن سرّه الغريب: "أعشق ارتداء ملابس الأطفال في وقت فراغي... وهذا ما يخيفني!"
0
أخبار دولية
01:48
الصين في استعداد لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
01:48
الصين في استعداد لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:42
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
أخبار دولية
16:42
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من سيوقف سحر قناص الـNBA ستفين كيري؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من سيوقف سحر قناص الـNBA ستفين كيري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الحياة تعود الى النافعة في الدكوانة ..فما هي المعاملات المتاحة ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الحياة تعود الى النافعة في الدكوانة ..فما هي المعاملات المتاحة ؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ممر بحري انساني من قبرص الى غزة… قريبا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ممر بحري انساني من قبرص الى غزة… قريبا
0
أخبار دولية
13:43
سكان غزة قطعوا "طريق الموت" بأمان
أخبار دولية
13:43
سكان غزة قطعوا "طريق الموت" بأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الشهر الثاني من حرب غزة بدأ
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الشهر الثاني من حرب غزة بدأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حرب غزة دخلت شهرها الثاني... فهل تنجح المساعي لعدم تمددها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حرب غزة دخلت شهرها الثاني... فهل تنجح المساعي لعدم تمددها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قاسم: إذا استمرت إسرائيل وأميركا في عدوانهما على غزة فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قاسم: إذا استمرت إسرائيل وأميركا في عدوانهما على غزة فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:39
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
منوعات
08:39
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
2
خبر عاجل
10:42
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
خبر عاجل
10:42
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
3
خبر عاجل
14:13
سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش
خبر عاجل
14:13
سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش
4
خبر عاجل
13:14
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
خبر عاجل
13:14
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
5
فنّ
04:27
كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!
فنّ
04:27
كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!
6
اخبار البرامج
09:40
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
اخبار البرامج
09:40
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
7
خبر عاجل
09:34
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
خبر عاجل
09:34
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
8
فنّ
04:40
6 ممثلين ممنوع التعامل معهم بقرار نقابي... إليكم لائحة الأسماء!
فنّ
04:40
6 ممثلين ممنوع التعامل معهم بقرار نقابي... إليكم لائحة الأسماء!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More