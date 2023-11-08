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العربية: اعتقال 25 فلسطينيا بعد مواجهات في محيط جامعة القدس

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2023-11-08 | 00:13
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العربية: اعتقال 25 فلسطينيا بعد مواجهات في محيط جامعة القدس
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العربية: اعتقال 25 فلسطينيا بعد مواجهات في محيط جامعة القدس

 
 
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