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كتائب القسام: دمرنا دبابتين اسرائيليتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105

آخر الأخبار
2023-11-08 | 06:48
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كتائب القسام: دمرنا دبابتين اسرائيليتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105
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كتائب القسام: دمرنا دبابتين اسرائيليتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105

 
 
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