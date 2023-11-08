القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية والتحركات المعادية لن تثنينا عن الإستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني"

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