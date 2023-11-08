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الجيش الإسرائيلي يوعز لسكان 3 بلدات حدودية في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان إلتزام الملاجىء (الجزيرة)

آخر الأخبار
2023-11-08 | 12:35
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الجيش الإسرائيلي يوعز لسكان 3 بلدات حدودية في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان إلتزام الملاجىء (الجزيرة)
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الجيش الإسرائيلي يوعز لسكان 3 بلدات حدودية في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان إلتزام الملاجىء (الجزيرة)

 
 
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