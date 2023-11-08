الوزير بوحبيب قبيل مغادرته الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة: وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان هو المدخل لوقف التصعيد في المنطقة

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