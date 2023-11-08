المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عدد الرهائن في قطاع غزة اليوم هو 239

الصين في استعداد لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

الصين في استعداد لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: لم نشارك في أي هجمات أو إجراءات ضد القوات الأمريكية في سوريا أو العراق