اللواء عباس ابراهيم لـ"حوار المرحلة": منذ اليوم الأول الاتصالات بيني وبين آموس هوكستين عنوانها الكبير هو "محاولة تحييد لبنان عن الحرب الدائرة في فلسطين"

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