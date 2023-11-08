اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": ذهبت إلى قطر وهذا الأمر ينفي ما يتم تداوله عن رفض قطر تدخلي بملف الحرب في غزة وسبب الإشاعات أننا في لبنان وليس في قطر واجتمعت مع إسماعيل هنية هناك

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