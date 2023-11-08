اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة" حول زيارته إلى روما: الزيارة لها أبعاد إنسانية وليس سياسية وبدءًا من 3 آذار بدأت مرحلة جديدة من حياتي السياسية ودوري لم ينته بعد وأتمتع بمصداقية كبيرة ولا أحد يستطيع أن يرسم دوري بل أنا من أرسم خططي للمستقبل

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