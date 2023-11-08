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اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": إسرائيل لن تستطيع الوصول إلى أهدافها وذلك لأنها تضع أهدافًا لا تستطيع الوصول إليها وهذا يذكرنا بحرب تموز 2006 التي كانت تريد القضاء على الحزب فيها

آخر الأخبار
2023-11-08 | 15:05
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اللواء ابراهيم لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: إسرائيل لن تستطيع الوصول إلى أهدافها وذلك لأنها تضع أهدافًا لا تستطيع الوصول إليها وهذا يذكرنا بحرب تموز 2006 التي كانت تريد القضاء على الحزب فيها
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اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": إسرائيل لن تستطيع الوصول إلى أهدافها وذلك لأنها تضع أهدافًا لا تستطيع الوصول إليها وهذا يذكرنا بحرب تموز 2006 التي كانت تريد القضاء على الحزب فيها

 
 
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