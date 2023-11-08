اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": هناك بعد سياسي لتصريح رويترز حول عدم وجود غاز في لبنان فتقنيًا لم يثبت خلو البحر من الغاز

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك