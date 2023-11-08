مصدر عسكري لـ"سانا": "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا حوالى الساعة 22:50 من مساء اليوم من إتجاه بعلبك في لبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية

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