اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": ما الذي يمنع الذهاب لحوار وانتخاب الرئيس الذي يحظى بالأغلبية؟ الحراك الداخلي هو الأساس لانتخاب رئيس وعلينا أن نتوافق أي أن نتحاور ونتشاور و"ما فينا نقول ما بدنا نحكي مع بعضنا"

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