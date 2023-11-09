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LBCI
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بلينكن: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى منع كوريا الشمالية من اتخاذ إجراءات "مزعزعة للاستقرار"

آخر الأخبار
2023-11-09 | 02:25
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بلينكن: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى منع كوريا الشمالية من اتخاذ إجراءات &quot;مزعزعة للاستقرار&quot;
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بلينكن: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى منع كوريا الشمالية من اتخاذ إجراءات "مزعزعة للاستقرار"

 
 
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