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المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
الجزيرة نقلًا عن المفوض العام لوكالة الأونروا: على وزير الخارجية الأمريكي أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
آخر الأخبار
2023-11-09 | 02:28
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الجزيرة نقلًا عن المفوض العام لوكالة الأونروا: على وزير الخارجية الأمريكي أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
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