مروّجا مخدرات معروفان في قبضة أمن الدولة... وهذا ما ضبط بحوزتهما

أوفقت المجموعة الخاصّة في أمن الدّولة، شخصين من الجنسيّة السوريّة هما (أ.أ) و(ع.ح.) بالجرم المشهود، خلال نقلهما كميّة كبيرة من المخدّرات على درّاجة ناريّة، وذلك بعد عمليّات الرصد والمتابعة.

وضبطت بحوزتهما مبالغ ماليّة بالعملتين اللّبنانيّة والأميركيّة، وكمّية من والكوكايين والباز والحشيش، إضافةً إلى هاتفٍ خلويّ.

وقد أحيل الموقوفان على الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.