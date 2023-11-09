كيلاني: دخلنا مرحلة جديدة في مسار "طوفان الاقصى"... وهذه شروط "حماس" للسير بالهدنة

اعتبر المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني، أننا "دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية "طوفان الاقصى" مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى ولو جزئية".



وأشار كيلاني في حديث للـLBCI، عبر برنامج "نهاركم سعيد"، الى "أن مدير وكالة المخابرات الأميركية يصل إلى قطر للبحث مع المسؤولين القطريين في هدنة في شأن غزة"، لافتاً الى أنه "إذا حصل صفقة لتبادل الأسرى، فسنطالب بإجماع فلسطيني بصفقة شاملة".



وكشف عن أن "شروط "حماس" للسير بالهدنة، هي عدم الإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعدم التعرض للأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة وتبييض السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين عبر إبرام صفقة لتبادل الأسرى.



وشدّد كيلاني على أنه "قبل الحديث عن تصور مستقبلي لغزة، نريد وقفا لاطلاق النار ولاحقا نتحدث بالسياسية ونحن نريد تحرير أرض فلسطين".



وأكّد أن "المقاومة صامدة والمعركة تسير كما خططنا لها، رغم حجم الدمار الكبير في غزة".



ورأى أن هناك تراجعا في مواقف الإدارة الاميركية، بعدما قال بلينكن إنّ اسرائيل لن تستطيع ادارة قطاع غزة وواشنطن ترفض التهجير القصريّ للفلسطينيين وتأمل نهاية الحرب، في أسرع وقت.



ولفت كيلاني الى أن الجيش الاسرائيلي توغّل في بعض المناطق الفارغة والزراعية واستطاع التقدم فيها ومنها منطقة صلاح الدين، فيما لم يتمكن من التوغّل في المناطق المأهولة سكنياً.