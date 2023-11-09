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وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة الى 10812 شخصا

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2023-11-09 | 08:51
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وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة الى 10812 شخصا
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وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة الى 10812 شخصا

 
 
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