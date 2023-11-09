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غانتس من الحدود مع لبنان: إن ارتكب نصرالله غلطة فإنّ حزب الله ولبنان سيدفعان الثمن
آخر الأخبار
2023-11-09 | 10:11
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غانتس من الحدود مع لبنان: إن ارتكب نصرالله غلطة فإنّ حزب الله ولبنان سيدفعان الثمن
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