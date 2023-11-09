المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام

وزير الدفاع الأميركي: طائرتان من طراز إف 15 شنتا غارة ضد منشأة لتخزين السلاح في سوريا والضربة تأتي ردًا على سلسلة هجمات إستهدفت قواتنا في العراق وسوريا

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