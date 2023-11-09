ابو حمزة: الحركة مستعدة للافراج عن اسيرة اسرائيلية لاسباب صحية وفتى لاسباب انسانية

اعلن المتحدث العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد، ابو حمزة، ان الحركة مستعدة للافراج عن اسيرة اسرائيلية لاسباب صحية وفتى لاسباب انسانية.



وشدد ابو حمزة على ان سرايا القدس جزء من عملية طوفان الاقصى.



وقد عرضت الحركة فيديو للأسيرين المنوي الافراج عنهما.