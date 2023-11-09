ادرعي: اطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل حيث تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية عبر نظام السهم حيتس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى والهدف لم يخرق الاجواء الاسرائيلية

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