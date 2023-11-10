مدير مستشفى الشفاء للجزيرة: إسرائيل تستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم

تغيّب ابنها عن المدرسة ليوم واحد فعاقبه الأستاذ بطريقة مستفزة جداً أغضبتها: لا أعرف كيف أشعر حيال هذا! (صورة)

تغيّب ابنها عن المدرسة ليوم واحد فعاقبه الأستاذ بطريقة مستفزة جداً أغضبتها: لا أعرف كيف أشعر حيال هذا! (صورة)

الوحدة يمكن فعلاً أن تكون قاتلة... عدم وجود الأصدقاء أو الزيارات العائلية يزيد من خطر الموت المبكر؟!