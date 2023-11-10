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الأونروا: مقتل 7 من موظفي الوكالة خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى 99 موظفًا منذ 7 تشرين الأوّل

آخر الأخبار
2023-11-10 | 03:28
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الأونروا: مقتل 7 من موظفي الوكالة خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى 99 موظفًا منذ 7 تشرين الأوّل
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الأونروا: مقتل 7 من موظفي الوكالة خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى 99 موظفًا منذ 7 تشرين الأوّل

 
 
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