قارب في المياه اللبنانية يحمل مهاجرين غير شرعيين معرّض للغرق

ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة

ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة

الأونروا: مقتل 7 من موظفي الوكالة خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى 99 موظفًا منذ 7 تشرين الأوّل