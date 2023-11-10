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o
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o
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لواشنطن بوست: نأمل أن يؤدي الوقف الموقت إلى شيء أطول وأكثر استدامة
آخر الأخبار
2023-11-10 | 04:12
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لواشنطن بوست: نأمل أن يؤدي الوقف الموقت إلى شيء أطول وأكثر استدامة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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