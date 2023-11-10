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مدفعية إسرائيلية تستهدف محيط جلّ العلام بين علما الشعب والناقورة وسقوط قذيفة قرب مستشفى ميس الجبل وقصف مدفعي على أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب

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2023-11-10 | 06:31
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مدفعية إسرائيلية تستهدف محيط جلّ العلام بين علما الشعب والناقورة وسقوط قذيفة قرب مستشفى ميس الجبل وقصف مدفعي على أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب
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مدفعية إسرائيلية تستهدف محيط جلّ العلام بين علما الشعب والناقورة وسقوط قذيفة قرب مستشفى ميس الجبل وقصف مدفعي على أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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