نتنياهو لفوكس نيوز: الهجوم الجوي والبري يستغرق وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل

غارة حربية بين حولا وميس الجبل

غارة حربية بين حولا وميس الجبل

وول ستريت جورنال عن مسؤول في الكونغرس: الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس إلى الأبد