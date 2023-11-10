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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا نخوض الحرب بسبب هجمات 7 تشرين الاول وإنما من أجل عدم تكرارها
آخر الأخبار
2023-11-10 | 11:32
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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا نخوض الحرب بسبب هجمات 7 تشرين الاول وإنما من أجل عدم تكرارها
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