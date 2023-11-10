وصول الرئيس بشار الأسد إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز في الرياض وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري

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