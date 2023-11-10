قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء

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المدير التنفيذي لرؤية العوربة نوفل ضو للـLBCI: هناك فرصة استثنائية اليوم لم تتوفر منذ سنة 1948 والقمة العربية التي ستعقد في الرياض ستشهد حضوراً عربياً ودولياً لا مثيل له من قبل