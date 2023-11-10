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قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء

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2023-11-10 | 15:16
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قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء
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قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء

 
 
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