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المتحدث باسم مستشفى الشفاء: توقف العمليات في المجمع الطبي بعد نفاد الوقود
آخر الأخبار
2023-11-11 | 03:49
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المتحدث باسم مستشفى الشفاء: توقف العمليات في المجمع الطبي بعد نفاد الوقود
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