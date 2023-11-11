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المتحدث باسم مستشفى الشفاء: توقف العمليات في المجمع الطبي بعد نفاد الوقود

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2023-11-11 | 03:49
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المتحدث باسم مستشفى الشفاء: توقف العمليات في المجمع الطبي بعد نفاد الوقود
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المتحدث باسم مستشفى الشفاء: توقف العمليات في المجمع الطبي بعد نفاد الوقود

 
 
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