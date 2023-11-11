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العاهل الأردني: لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من ظروف كارثية وما يحدث جريمة حرب

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2023-11-11 | 06:48
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العاهل الأردني: لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من ظروف كارثية وما يحدث جريمة حرب
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العاهل الأردني: لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من ظروف كارثية وما يحدث جريمة حرب

 
 
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