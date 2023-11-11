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o
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الرئيس التركي: 73 في المئة ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها
آخر الأخبار
2023-11-11 | 07:04
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الرئيس التركي: 73 في المئة ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها
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