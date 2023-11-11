أمير قطر: نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل

الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية

الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية

الرئيس التركي: لا بد من النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية