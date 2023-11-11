الرئيس الإيراني: الخطوة الاهم اليوم هي وقف إطلاق النار ونطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح من دون قيود أو شروط

إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس (صور)

إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس (صور)

الرئيس الإيراني: على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون