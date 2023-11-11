نصرالله: ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة أن كل القتل والارهاب والتوحش في غزة له هدف وأحد الاهداف الاساسية هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة والاستسلام عن دوافع المقاومة كما القول للفلسطينيين أن ينسوا أراضيهم

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